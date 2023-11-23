«Манчестер Сити» хочет купить полузащитника сборной Португалии

Португальский полузащитник Рубен Невеш, правами на которого владеет саудовский «Аль-Хиляль», может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортует Football Insider.

Согласно данным журналистов, в услугах хавбека заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Оба клуба хотят заполучить игрока в январское трансферное окно. При этом «Аль-Хиляль» собирается сохранить Невеша минимум до конца нынешнего сезона.

Рубен перебрался в саудовский клуб из «Вулверхэмптона» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила 55 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.