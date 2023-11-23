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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» хочет купить полузащитника сборной Португалии

23 Ноября 2023 • 09:14 Комментировать

Португальский полузащитник Рубен Невеш, правами на которого владеет саудовский «Аль-Хиляль», может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортует Football Insider.

Согласно данным журналистов, в услугах хавбека заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Оба клуба хотят заполучить игрока в январское трансферное окно. При этом «Аль-Хиляль» собирается сохранить Невеша минимум до конца нынешнего сезона.

Рубен перебрался в саудовский клуб из «Вулверхэмптона» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила 55 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Ньюкасл Манчестер Сити Рубен Невеш Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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