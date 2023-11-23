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«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Милана»

23 Ноября 2023 • 05:38 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
1 2.00 X 3.60 2 3.90
25.11 22:45

Центральный защитник «Милана» Малик Тиав – одна из трансферных целей «Тоттенхэма».

Как известно, «шпоры» намерены усилить центр обороны в январе. Согласно Daily Mail, в шорт-листе лондонцев фигурирует 22-летний Тиав, интерес к которому ранее приписывался мадридскому «Реалу». Стоимость немецкого футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

Также на радарах «Тоттенхэма», по данным источника, оказались Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Морато («Бенфика»), Джаррад Брантуэйт («Эвертон») и Гонсалу Инасиу («Спортинг» Лиссабон).

Команда Анге Постекоглу занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 12 туров. В воскресенье столичный коллектив примет в родных стенах «Астон Виллу».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Марк Гехи Гонсалу Инасиу Джаррад Брантуэйт Морато трансферы футбола - зима 2024 Малик Тиав ещё теги

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