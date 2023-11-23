«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Милана»

Центральный защитник «Милана» Малик Тиав – одна из трансферных целей «Тоттенхэма».

Как известно, «шпоры» намерены усилить центр обороны в январе. Согласно Daily Mail, в шорт-листе лондонцев фигурирует 22-летний Тиав, интерес к которому ранее приписывался мадридскому «Реалу». Стоимость немецкого футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

Также на радарах «Тоттенхэма», по данным источника, оказались Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Морато («Бенфика»), Джаррад Брантуэйт («Эвертон») и Гонсалу Инасиу («Спортинг» Лиссабон).

Команда Анге Постекоглу занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 12 туров. В воскресенье столичный коллектив примет в родных стенах «Астон Виллу».