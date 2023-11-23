​Мальдини: «Гвардиола - невероятный персонаж»

Бывший защитник и администратор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о своем отношении к каталонскому наставнику Хосепу Гвардиоле. По его словам, Гвардиола - персонаж, у которого есть чему поучиться каждому футбольному специалисту.

- Гвардиола - это невероятный персонаж, у которого есть чему поучиться любому футбольному специалисту. Он зажигает и на поле, и вне поля. Открывает футбол на 360 градусов, - цитирует слова Паоло Мальдини pianetamilan.it.

Напомним, что сейчас Хосеп Гвардиола тренирует английский «Манчестер Сити». В прошлом он также успел поиграть в Италии - в составе «Брешии».