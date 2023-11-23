Хенрик Ларссон: «Хёйлунн выглядит интересно, но ему нужно время»

Знаменитый шведский экс-футболист Хенрик Ларссон поделился мыслями о перспективах Расмуса Хёйлунна.

20-летний датчанин был куплен у «Аталанты» в августе за 75 млн евро. Форвард исправно забивает в Лиге чемпионов – пять голов в четырёх матчах, – но по-прежнему ни разу не отличился в Премьер-лиге, выйдя на поле девять раз.

«Пока рано судить, но Хёйлунн выглядит интересно, в нём ощущается физическая мощь. Ему нужно время, чтобы освоиться, он всё ещё новичок, продолжает привыкать к товарищам по команде. Надеюсь, он станет отличным нападающим в «Манчестер Юнайтед», – цитирует The United Stand Ларссона, на закате карьеры поигравшего за «красных дьяволов».