Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг стал одной из трансферных целей «Ливерпуля».

22-летний игрок интересен многим грандам европейского футбола, но не слишком торопится менять обстановку – в октябре нидерландец продлил контракт с «фармацевтами» до 2028 года. Ещё одним претендентом на Фримпонга стал «Ливерпуль», сообщает Depor. Латераль леверкузенцев считается долгосрочной целью английского клуба, и в случае его подписания, как ожидается, Трент Александер-Арнольд будет окончательно переведёт в полузащиту.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Жереми Фримпонга составляет 45 млн евро.