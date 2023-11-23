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«Ливерпуль» претендует на Фримпонга слухи

23 Ноября 2023 • 04:19 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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25.11 15:30

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг стал одной из трансферных целей «Ливерпуля».

22-летний игрок интересен многим грандам европейского футбола, но не слишком торопится менять обстановку – в октябре нидерландец продлил контракт с «фармацевтами» до 2028 года. Ещё одним претендентом на Фримпонга стал «Ливерпуль», сообщает Depor. Латераль леверкузенцев считается долгосрочной целью английского клуба, и в случае его подписания, как ожидается, Трент Александер-Арнольд будет окончательно переведёт в полузащиту.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Жереми Фримпонга составляет 45 млн евро.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Жереми Фримпонг Байер ещё теги

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