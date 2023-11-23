​Винни Джонс заделался фермером

Один из самых известных «хулиганов» английского футбола, выступавший в 90-е годы прошлого столетия за «Уимблдон», сменил амплуа - теперь он стал фермером и будет вести свою передачу на известном телеканале Discovery. Его проект называется Vinnie Jones In The Country.

За всю свою карьеру Винни Джонс получил не менее двенадцати красных карточек - это рекорд АПЛ. В 1988 году он вместе с «Уимблдоном» стал обладателем Кубка Англии - единственный трофей в истории хулиганского клуба из города, в котором проводится всемирно известный теннис турнир «Большого Шлема». Тогда «Уимблдон» переиграл в финале «Ливерпуль».