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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Винни Джонс заделался фермером

23 Ноября 2023 • 03:54 Комментировать

Один из самых известных «хулиганов» английского футбола, выступавший в 90-е годы прошлого столетия за «Уимблдон», сменил амплуа - теперь он стал фермером и будет вести свою передачу на известном телеканале Discovery. Его проект называется Vinnie Jones In The Country.

За всю свою карьеру Винни Джонс получил не менее двенадцати красных карточек - это рекорд АПЛ. В 1988 году он вместе с «Уимблдоном» стал обладателем Кубка Англии - единственный трофей в истории хулиганского клуба из города, в котором проводится всемирно известный теннис турнир «Большого Шлема». Тогда «Уимблдон» переиграл в финале «Ливерпуль».


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Евро-Футбол.Ру,
Винни Джонс Уимблдон
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