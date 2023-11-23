Ван Дейк уговаривал ван де Вена перейти в «Ливерпуль» – тот выбрал «Тоттенхэм»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен мог оказаться в «Ливерпуле».

«Шпоры» приобрели нидерландца у «Вольфсбурга» в августе, заплатив за трансфер 40 млн евро. По данным TeamTalk, «Ливерпулю» также был интересен 22-летний футболист: в клубе даже попросили Виргила ван Дейка поговорить со своим соотечественником с целью убедить того пополнить ряды команды Юргена Клоппа. Метод не сработал – «Тоттенхэм» действовал расторопнее и успел переманить центрбека.

Микки ван де Вен провёл 12 матчей за команду Анге Постекоглу, отметившись одним голом. В начале ноября игрок получил травму, из-за которой не сможет выйти на поле до конца года.