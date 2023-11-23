Бернарду Силва: «Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о Саудовской Аравии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что задумывался о переезде в Саудовскую Аравию.

Летом португалец был связан с интересом саудовских клубов, предлагавших выгодные контрактные условия. Игрок решил остаться в «Манчестер Сити», продлив контракт до 2026 года.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не думал об этом [о Саудовской Аравии]. Что меня привлекает, так это накал полуфинала Лиги чемпионов, когда я слышал, как негодует стадион после гола в ворота «Реала», или ощущения после нашей победы в финале. Я не хотел лишать себя этого», – приводит City Zone слова 29-летнего хавбека.