Уорд-Праус с огромным отрывом лидирует в АПЛ по голам со штрафных с сезона-2018/19

Полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус давно зарекомендовал себя в качестве специалиста по стандартным положениям.

В активе 29-летнего игрока, в августе перешедшего из «Саутгемптона» в «Вест Хэм», 15 голов, забитых прямыми ударами со штрафного с начала сезона-2018/19, отмечает WhoScored. Это лучший показатель среди всех футболистов Премьер-лиги за обозначенный период. Ближайший преследователь Уорда-Прауса отстал почти вдвое – речь о Джеймсе Мэддисоне, который отличился со штрафного восемь раз. Третью строчку занимает Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» – пять голов.