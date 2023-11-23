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Уорд-Праус с огромным отрывом лидирует в АПЛ по голам со штрафных с сезона-2018/19

23 Ноября 2023 • 01:53 Комментировать
Бёрнли
...
Вест Хэм
1 3.55 X 3.60 2 2.10
25.11 18:00

Полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус давно зарекомендовал себя в качестве специалиста по стандартным положениям.

В активе 29-летнего игрока, в августе перешедшего из «Саутгемптона» в «Вест Хэм», 15 голов, забитых прямыми ударами со штрафного с начала сезона-2018/19, отмечает WhoScored. Это лучший показатель среди всех футболистов Премьер-лиги за обозначенный период. Ближайший преследователь Уорда-Прауса отстал почти вдвое – речь о Джеймсе Мэддисоне, который отличился со штрафного восемь раз. Третью строчку занимает Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» – пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Вест Хэм Джеймс Уорд-Праус Джеймс Мэддисон Трент Александер-Арнольд ещё теги

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