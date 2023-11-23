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Доку – лидер отборочного этапа Евро-2024 по успешным обводкам

23 Ноября 2023 • 01:32 Комментировать
Бельгия
5:0
Азербайджан

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку регулярно обыгрывает соперников не только в клубе.

21-летний футболист сборной Бельгии совершал 9,7 успешных обводок в среднем за 90 минут в матчах отбора на Евро-2024 – лучший показатель среди всех, кто провёл на поле не менее 200 минут, докладывает Opta. Ближайшие преследователи Доку – Майки Джонстон и Даниэль Хоканс – отстали почти вдвое (4,9 обводок). Далее в рейтинге расположились Доди Лукебакио и Хвича Кварацхелия (по 4,8).

Сборная Бельгии успешно отобралась на чемпионат Европы, выиграв квартет F с 20 набранными очками и опередив соперников из Австрии (19) и Швеции (10).

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