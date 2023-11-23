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​Назван лучший трансфер в истории «Арсенала»

23 Ноября 2023 • 00:04 Комментировать

Авторитетный журнал Four Four Two порадовал футбольных фанатов очередным интересным рейтингом. На этот раз речь идёт о рейтинге лучших трансферов в истории лондонского «Арсенала».

На первом месте оказался трансфер Тьерри Анри из «Ювентуса», который был осуществлён летом 1999 года.

Вторую строчку занимает переход Патрика Виейра из «Милана», оформленный летом 1996 года. Тройку замыкает трансфер Иана Райта из «Кристал Пэлас» – его «канониры» провернули летом 1991 года.

На текущий момент «Арсенал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.  

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Арсенал Лондон Патрик Виейра Тьерри Анри Иан Райт ещё теги
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