​«Челси» тоже нужен Хвича – ценник превышает 100 млн евро

«Челси» присоединился к списку клубов, которые проявляют интерес к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что трансфер 22-летнего Кварацхелии вписывается в стратегию «Челси» по поиску молодых футболистов с большим потенциалом. Впрочем, провернуть такой трансфер лондонцам будет сложно, в том числе по финансовым причинам – «Наполи» оценивает игрока дороже, чем в 100 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач на партнёров.

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