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​«Челси» тоже нужен Хвича – ценник превышает 100 млн евро

22 Ноября 2023 • 23:37 Комментировать (1)

«Челси» присоединился к списку клубов, которые проявляют интерес к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что трансфер 22-летнего Кварацхелии вписывается в стратегию «Челси» по поиску молодых футболистов с большим потенциалом. Впрочем, провернуть такой трансфер лондонцам будет сложно, в том числе по финансовым причинам – «Наполи» оценивает игрока дороже, чем в 100 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач на партнёров.

За Хвичей следит европейский суперклуб

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
23 Ноября 2023 в 01:05
Зря, этого парня надо брать. Можно поменьше заплатить и в качестве компенсации отдать игрока.
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