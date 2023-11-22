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Глен Джонсон считает, что матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» может стать ключевым в чемпионской гонке

22 Ноября 2023 • 23:03 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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25.11 15:30

Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился мыслями о центральном матче предстоящего тура Английской премьер-лиги.

25 ноября «Манчестер Сити» примет в родных стенах «Ливерпуль». После 12 туров «горожане» лидируют в таблице с 28 набранными очками, мерсисайдцы занимают вторую строчку, отставая всего на один балл.

«Каждая команда, находящаяся в группе лидеров, сейчас выглядит победимой, но у меня есть ощущение, что победитель этого матча получит серьёзный импульс, что впоследствии может привести к серии удачных результатов и уверенному лидерству в таблице», – цитируют Глена Джонсона английские СМИ.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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