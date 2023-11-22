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Каземиро начал задумываться о переезде в Саудовскую Аравию слухи

22 Ноября 2023 • 22:42 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может пересмотреть свои планы.

Ранее сообщалось, что бразилец не намерен покидать ряды «красных дьяволов» и не заинтересован в продолжении карьеры в Саудовской Аравии. По новым сведениям журналиста Хорхе Пикона, ситуация может измениться: Каземиро уже начал задумываться о переходе в один из саудовских клубов. 31-летний хавбек готов уйти из «Манчестер Юнайтед», но пока не знает, когда для этого настанет наиболее подходящее время. Вероятно, игрок покинет Англию по окончании сезона.

В активе Каземиро четыре забитых мяча и один ассист в 12 поединках за команду Эрика тен Хага в нынешней кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают футболиста в 40 млн евро.

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