«Интер» и два гранда АПЛ претендуют на форварда Эванилсона

Нападающий «Порту» Эванилсон интересен представителем ведущих европейских чемпионатов.

24-летний футболист проводит впечатляющий сезон – в его активе четыре забитых мяча в трёх матчах Лиги чемпионов. По сведениям инсайдера Экрема Конура, за успехами бразильца внимательно следят английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», а также миланский «Интер». Стоимость игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 22 млн евро.

На счету Эванилсона в общей сложности семь голов и одна результативная передача в десяти поединках за «Порту» в текущем сезоне в рамках всех соревнований. Контракт футболиста с «драконами» рассчитан до середины 2027 года.