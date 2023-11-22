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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» и два гранда АПЛ претендуют на форварда Эванилсона

22 Ноября 2023 • 22:23 Комментировать
Порту
...
Монталегре
24.11 23:45

Нападающий «Порту» Эванилсон интересен представителем ведущих европейских чемпионатов.

24-летний футболист проводит впечатляющий сезон – в его активе четыре забитых мяча в трёх матчах Лиги чемпионов. По сведениям инсайдера Экрема Конура, за успехами бразильца внимательно следят английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», а также миланский «Интер». Стоимость игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 22 млн евро.

На счету Эванилсона в общей сложности семь голов и одна результативная передача в десяти поединках за «Порту» в текущем сезоне в рамках всех соревнований. Контракт футболиста с «драконами» рассчитан до середины 2027 года.

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Интер Милан Порту Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Эванилсон трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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