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«Борнмут» не планирует расставаться с Соланке зимой

22 Ноября 2023 • 22:02 Комментировать

«Борнмут» не планирует отдавать лондонскому «Вест Хэму» своего нападающего Доминика Соланке. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники.

Главная мотивация для «вишен» сохранить форварда в том, что Соланке может помочь «Борнмуту» остаться в АПЛ. А если клуб расстанется с Домиником зимой, то команде придётся искать новое усиление в атаке и рисковать турнирным положением.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» заинтересовались бывшим форвардом «Ливерпуля». В текущем сезоне у нападающего в активе шесть забитых голов. Контракт 26-летнего форварда с «Борнмутом» действует до лета 2027 года.

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