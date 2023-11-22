«Фулхэм» готов расстаться со своим опорным полузащитником Жоау Пальиньей в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «дачники» согласны продать 28-летнего португальца в мюнхенский клуб. По сведениям источника, «Фулхэм» снизит цену на трансфер и отпустит игрока менее чем за 60 миллионов евро, которые англичане хотели получить ранее.

В нынешнем сезоне Пальинья смог помочь своей команде в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Рыночная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.