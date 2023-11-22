Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» отпустит Пальинью в «Баварию» слухи

22 Ноября 2023 • 20:07 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
1 11.00 X 7.00 2 1.25
24.11 22:30

«Фулхэм» готов расстаться со своим опорным полузащитником Жоау Пальиньей в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «дачники» согласны продать 28-летнего португальца в мюнхенский клуб. По сведениям источника, «Фулхэм» снизит цену на трансфер и отпустит игрока менее чем за 60 миллионов евро, которые англичане хотели получить ранее.

В нынешнем сезоне Пальинья смог помочь своей команде в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Рыночная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Пальинья трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Ноября
16:01
Перец: «Уйду ли я в аренду? Точно не в январе»
15:40
«Бавария» хочет отдать Переца в аренду
14:17
Хёнесс: «Думаю, игроки «Баварии» сближаются с Тухелем»
11:13
Нагельсманн: – о красной карточке Сане: «Он потерял контроль, такое не должно происходить»
00:38
Ким Мин Джэ: «Мне трудно переносить такие нагрузки, но условия одинаковы для всех»
21 Ноября
22:53
Кейн: «Вариант с «Баварией» возник в самый подходящий момент»
22:28
Тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного ветерана «Баварии»
21:50
Стало известно, какую сумму готова потратить «Бавария» на январские трансферы
18:48
Мюллер подтвердил, что не думает о завершении карьеры
17:35
Стало известно, когда Ульрайх продлит контракт с «Баварией»
12:56
«Баварии» уже не нужен Чалоба
12:25
«Бавария» не будет платить за Пальинью 60 миллионов евро
11:34
«Бавария» хочет провернуть в январе 3 трансфера
20 Ноября
21:45
Руководство «Баварии» выбирает дату назначения Эберля
01:08
Стало известно, когда «Бавария» проведёт переговоры с Нойером
00:26
Мюллер недоволен ролью запасного в «Баварии», но не планирует уходить
18 Ноября
13:54
«Бавария» довольна прогрессом Нюбеля в «Штутгарте»
11:27
Руководство «Баварии» сохраняет хорошие отношения с Сане
01:27
Сане не контактировал с клубами АПЛ
17 Ноября
22:16
Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на другой клуб Бундеслиги
21:45
Три гранда АПЛ претендуют на Сане
04:12
Кейн: «Я не думаю о рекорде Ширера» 3
03:35
Иранкунда мог перейти в английский топ-клуб вместо «Баварии»
02:54
«Бавария» возобновила переговоры с Альфонсо Дэвисом
16 Ноября
20:14
Кейн — о переходе в «Баварию»: «Это был безумный опыт»
19:52
Кейн: «Левандовски — легенда «Баварии» и один из лучших нападающих нашего поколения»
19:31
Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ
18:33
Кейн: У нас великолепная команда, мне нравится здесь играть
18:24
Кейн — о дебюте в «Баварии»: Это было потрясающе
15:54
«Бавария» проведёт переговоры с Сане по новому контракту после международной паузы
14:58
Упамекано: «Я очень хорошо провёл прошлый сезон, даже несмотря на ошибки в матчах с «Манчестер Сити»
13:38
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
15 Ноября
02:21
Стало известно, при каком условии «Бавария» может подписать Мбаппе
14 Ноября
22:21
Спортивный директор «Баварии»: «Переговоры с Сане не состоялись? Это фейк»
21:57
Зарплата Кейна в «Баварии» увеличится при достижении определённого количества голов и ассистов
21:28
Президент «Баварии»: «После первых разговоров с Кейном нам сразу стало понятно, что он нам нужен»
15:06
Тухель: «Телю всего 18, но он играет так, словно ему 22-24»
14:58
Дрезен: «Кейн может помочь нам дойти до финала Лиги чемпионов»
12:51
Лаймер: «Почему я остался на скамейке в матче с «Галатасараем»? У тренера были на это свои причины»
11:54
Палинья: «Сорвавшийся переход в «Баварию»? Не хочу об этом вспоминать»
02:03
Лаймер: «Кейн – очень скромный человек, несмотря на своё величие»
13 Ноября
23:13
Ульрайх продлит контракт с «Баварией» в ближайшее время
22:14
«Бавария» в скором времени объявит о назначении Эберля
17:21
Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах
16:07
Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг
12 Ноября
17:29
В «Баварии» подтвердили, что сохраняют интерес к Палинье
17:21
Спортивный директор «Баварии»: «У нас серьёзные цели в Бундеслиге и в Лиге чемпионов»
01:01
Тухель – о борьбе за чемпионство: «Бавария» борется сама с собой»
11 Ноября
19:42
​Нойер повторил рекорд Маттеуса и Вотавы
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Ноября
20:31 · Россия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» следили за Алипом слухи
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» отпустит Пальинью в «Баварию» слухи
19:21 · Англия. Премьер-лига
Саймон Джоржан: За игрой «Ливерпуля» смотреть интереснее, чем за «Манчестер Сити»
19:12 · Англия. Премьер-лига
Малуда: «Я не понимаю проект «Челси»
18:57 · Англия. Премьер-лига
​Билялетдинов: «Кто из российских футболистов мог бы усилить «Эвертон»? Да никто»
18:49 · Англия. Премьер-лига
Мёрфи назвал самого главного соперника «Ливерпуля»
18:06 · Англия. Премьер-лига
Осимхен выбрал новый клуб на случай ухода из «Наполи» слухи
17:46 · Англия. Кубок Англии
«Барнсли» исключили из Кубка Англии — раскрыта причина официально
17:35 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор нашёл усиление для «Ньюкасла»
17:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн оплатит билеты болельщикам «Брюне»
16:41 · Англия. Премьер-лига
​Не прошло и года: В парламенте Ганы извинились перед Магуайром
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Линделоф проигнорировал Роналду, выбирая игроков мечты по качествам
15:48 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа готов продолжить карьеру в МЛС
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» положил глаз на полузащитника «Брайтона»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев: «Когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить»
Все новости
Рекомендуем