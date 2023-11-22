Саймон Джоржан: За игрой «Ливерпуля» смотреть интереснее, чем за «Манчестер Сити»

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джоржан высказался перед матчем 13-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».

«Мне интереснее смотреть за игрой «Ливерпуля», а не «Манчестер Сити». «Ливерпуль» действует захватывающе, все время заставляет испытывать волнение, а контроль «Сити» над мячом слишком предсказуем», — сказал функционер в беседе с Talk Sport.

Встреча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» состоится 25 ноября. Старт игры запланирован на 15:30 по московскому времени.

Отметим, что команды подходят к очному поединку, находясь на вершине турнирной таблицы. На данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы возглавляют АПЛ, опережая «красных» всего на одно очко.