​Билялетдинов: «Кто из российских футболистов мог бы усилить «Эвертон»? Да никто»

После снятия очков за нарушение финансовых правил «Эвертон» очутился на предпоследней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. По словам бывшего игрока команды Динияра Билялетдинова, клубу следует потратиться и усилить свой состав на зимнем трансферном рынке, чтобы избежать вылета из топ-дивизиона.

В то же время Билялетдинов не ожидает увидеть в «Эвертоне» футболистов из России.

«Кто из российских футболистов мог бы сейчас усилить «Эвертон»? Да никто. Сейчас и из-за политической ситуации это невозможно, и из-за того, что в Англии не интересуются российским рынком», - цитирует Билялетдинова ТАСС.

Билялетдинов отметил, что в России сейчас мало силовых футболистов. По его словам, российские игроки больше подходят для чемпионатов Испании или Португалии.