Мёрфи назвал самого главного соперника «Ливерпуля»

Бывший игрок «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался о самом принципиальном сопернике мерсисайдцев.

— Соперничество «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» всегда будет интереснее, чем с «Манчестер Сити». Там больше ненависти. Там больше вражды. Это противостояние насчитывает уже десятилетия, — заявил Мёрфи в интервью Talk Sport.

После 12 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» всего на одно очко.

В субботу, 25 ноября, команды проведут очный поединок в рамках 13-го тура АПЛ. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.