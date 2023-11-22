Холанн оплатит билеты болельщикам «Брюне»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн решил оплатить билеты поклонникам «Брюне», воспитанником которого он является.

Как сообщает TV2 Sport, Холанн заплатит почти 15 тысяч евро за билеты на поезд для 200 болельщиков клуба своего детства «Брюне» на их квалификационный матч за выход в высший норвежский дивизион.

Стоит сказать, что «Брюне» попал в стыковые матчи впервые с 2006 года.

Холанн покинул «Брюне» в 2017 году в возрасте 16 лет, перебравшись в «Мольде». Позже нападающий был игроком «Ред Булл Зальцбурга» и «Боруссии» Дортмунд, а сейчас выступает за «Манчестер Сити».