​Не прошло и года: В парламенте Ганы извинились перед Магуайром

Почти год назад на заседании парламента Ганы политик Исаак Адонго поиздевался над футболистом «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром. Тогда он назвал вице-президента страны «экономическим Магуайром», проводя параллель с футболистом, который помогает соперникам на футбольном поле.

Теперь депутат Адонго вспомнил о тех своих словах и даже извинился.

«Господин спикер, я приношу извинения Гарри Магуайру. Теперь он трансформировался и забивает голы за «Манчестер Юнайтед». Господин спикер, теперь Магуайр является ключевым игроком «Манчестер Юнайтед», - сказал Адонго, чьи слова приводит портал Goal.