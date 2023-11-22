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​Не прошло и года: В парламенте Ганы извинились перед Магуайром

22 Ноября 2023 • 16:41 Комментировать

Почти год назад на заседании парламента Ганы политик Исаак Адонго поиздевался над футболистом «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром. Тогда он назвал вице-президента страны «экономическим Магуайром», проводя параллель с футболистом, который помогает соперникам на футбольном поле.

Теперь депутат Адонго вспомнил о тех своих словах и даже извинился. 

«Господин спикер, я приношу извинения Гарри Магуайру. Теперь он трансформировался и забивает голы за «Манчестер Юнайтед». Господин спикер, теперь Магуайр является ключевым игроком «Манчестер Юнайтед», - сказал Адонго, чьи слова приводит портал Goal.

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Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Исаак Адонго ещё теги
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