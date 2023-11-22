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​Линделоф проигнорировал Роналду, выбирая игроков мечты по качествам

22 Ноября 2023 • 16:31 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф выбирал игроков своей мечты по разным критериям. Как сообщает Goal, швед составил два списка – для игроков «Манчестер Юнайтед» и для всех остальных. При этом Линделоф проигнорировал Криштиану Роналду, с которым поиграл ранее.

В список игроков мечты «Манчестер Юнайтед» Линделоф включил Фернандеша (правая нога), Шоу (левая нога), Магуайра (игра головой), Рэшфорда (скорость), Уан-Биссаку (отбор), Марсьяля (завершение атак), Каземиро (сила), Рэшфорда (техника), Эриксена (видение поля), Варана (менталитет) и Мактоминая (выносливость).

В общий список игроков мечты Линделофа попали Пирло (правая нога), Месси (левая нога), Феллайни (игра головой), Мбаппе (скорость), Мальдини (отбор), ван Перси (завершение атак), Ибрагимович (сила), Азар (техника) и снова Ибрагимович (менталитет).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Виктор Линделоф ещё теги
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