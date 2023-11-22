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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа готов продолжить карьеру в МЛС

22 Ноября 2023 • 15:48 Комментировать

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа готов продолжить свою карьеру в МЛС. По информации от 90 min, если испанец получит предложение из США, то обязательно его рассмотрит.

Ранее также сообщалось, что де Хеа напрочь отказывается от вариантов из Саудовской Аравии. Спутница Давида не горит желанием переезжать на в эту страну, но зато вариант с США считается вполне привлекательным.

Де Хеа ранее связывали с возможным переходом в «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм. Напомним, начиная с минувшего лета Давид находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Де Хеа Интер Майами
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