​Магуайр: «Я знаю, что меня ценят»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о выступлениях за национальную сборную Англии.

«Играть за свою страну – большая честь и огромная привилегия. Это то, о чём я мечтал в детстве. Поэтому я хочу проводить на поле каждую минуту в каждом матче.

С тех пор, как я дебютировал, это были действительно успешные шесть лет. Теперь нам нужно переступить черту. Я знаю, что меня ценят в раздевалке. Я знаю, что меня ценят в футбольном мире – я получаю поддержку от тренеров, футболистов, в том числе бывших. И я знаю, что меня ценят фанаты сборной Англии. За эти годы у меня есть много хороших воспоминаний», - цитирует Магуайра портал Goal.