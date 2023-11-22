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​Магуайр: «Я знаю, что меня ценят»

22 Ноября 2023 • 14:59 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о выступлениях за национальную сборную Англии.

«Играть за свою страну – большая честь и огромная привилегия. Это то, о чём я мечтал в детстве. Поэтому я хочу проводить на поле каждую минуту в каждом матче.

С тех пор, как я дебютировал, это были действительно успешные шесть лет. Теперь нам нужно переступить черту. Я знаю, что меня ценят в раздевалке. Я знаю, что меня ценят в футбольном мире – я получаю поддержку от тренеров, футболистов, в том числе бывших. И я знаю, что меня ценят фанаты сборной Англии. За эти годы у меня есть много хороших воспоминаний», - цитирует Магуайра портал Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Магуайр
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