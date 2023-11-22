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Мопе: «В «Эвертоне» я не мог наслаждаться футболом, болельщики усложнили мне жизнь»

22 Ноября 2023 • 14:56 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

Нападающий «Брентфорда» Нил Мопе признался, что ему было очень сложно выступать в составе «Эвертона». Напомним, 27-летний француз до сих пор принадлежит мерсисайдскому клубу. За «Брентфорд» нападающий пока выступает на правах аренды до конца сезона.

«В «Эвертоне» я не мог наслаждаться футболом. Этот период выдался для меня очень тяжёлым. Болельщики и люди вокруг клуба усложнили мне жизнь», – цитирует Мопе EFC Daily.

В нынешнем сезоне Мопе провёл 9 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился голом и двумя результативными передачами. Ранее Нил также выступал на туманном альбионе за «Брайтон».

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Эвертон Брентфорд Нил Мопе ещё теги

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