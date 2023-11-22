Шоу возобновил тренировки

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу близок к возвращению в строй. Официальный сайт манкунианцев подтвердил, что англичанин приступил к тренировкам после нескольких месяцев отсутствия из-за травмы.

Напомним, в последние дни летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» арендовал Серхио Регилона из лондонского «Тоттенхэма», чтобы заменить Шоу хотя бы на краткосрочной основе.

В прошлом сезоне Люк выступал не только на левом фланге обороны, а еще и в центре защиты. Футболист был очень важным для главного тренера команды Эрика тен Хага.

Отметим, что в данный момент манкунианцы занимают шестое место в Премьер-лиге.