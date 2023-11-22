​Чистка на «Олд Траффорд»: Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти больше 10 футболистов

На «Олд Траффорд» грядут перемены. В обозримом будущем часть «Манчестер Юнайтед» выкупит сэр Джим Рэтклифф, и тогда, как ожидается, работа закипит. На страницах Manchester Evening News вышел интересный материал. В нём говорится, что в 2024 году по итогам двух трансферных окон состав «красных дьяволов» могут покинуть больше 10 футболистов. В числе «жертв» этой серьёзной чистки могут оказаться такие футболисты, как Джедон Санчо, Донни ван де Бек и Антони Марсьяль.

Прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайшим соперником команды Эрика тен Хага будет «Эвертон». Матч пройдёт 26 ноября.