Санчо откажется от перехода в клуб из Саудовской Аравии

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не намерен продолжать карьеру в Саудовской Аравии. По информации от Daily Mirror, англичанин во время январского трансферного окна будет отклонять все предложения из этой страны.

По сведениям источника, Санчо на данном этапе карьеры не интересуют большие деньги. Игрок сосредоточен на том, чтобы реанимировать свою карьеру, которая заметно забуксовала после перехода в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года.

Напомним, Санчо интересен туринскому «Ювентусу», но команда Массимилиано Аллегри пока может позволить себе лишь аренду с правом выкупа, что не устраивает «Манчестер Юнайтед».