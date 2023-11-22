Виейра может уйти из «Арсенала»

Португальский полузащитник Фабиу Виейра, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате.

Как сообщает DeadlineDayLive со ссылкой на источник, в подписании футболиста заинтересован «Марсель». Провансальский клуб планирует арендовать хавбека в зимнее трансферное окно. «Канониры» не собираются препятствовать переходу португальца.

В текущем сезоне Фабиу провел восемь матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет один гол с пенальти и две результативные передачи. Срок действующего контракта полузащитника с «Арсеналом» истекает летом 2027 года.