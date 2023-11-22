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Виейра может уйти из «Арсенала»

22 Ноября 2023 • 13:52 Комментировать

Португальский полузащитник Фабиу Виейра, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате.

Как сообщает DeadlineDayLive со ссылкой на источник, в подписании футболиста заинтересован «Марсель». Провансальский клуб планирует арендовать хавбека в зимнее трансферное окно. «Канониры» не собираются препятствовать переходу португальца.

В текущем сезоне Фабиу провел восемь матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет один гол с пенальти и две результативные передачи. Срок действующего контракта полузащитника с «Арсеналом» истекает летом 2027 года.

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Марсель Арсенал Лондон Фабиу Виейра трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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