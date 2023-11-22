Рафа Мир заинтересовал клубы АПЛ и Серии А

Нападающий «Севильи» Рафа Мир может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По данным журналистов, у форварда есть варианты трудоустройства в чемпионатах Англии и Италии. Заинтересованность в подписании Мира проявляют «Борнмут» и «Болонья». Переход в один из этих клубов может быть оформлен грядущей зимой.

26-летний нападающий выступает за «Севилью» с августа 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2026/2027. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рафы в шесть миллионов евро.