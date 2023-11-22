4 клуба АПЛ хотят купить полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может вернуться в чемпионат Англии, где отметился выступлениями за лондонский «Арсенал».

Согласно сообщениям Todofichajes, в услугах испанского футболиста заинтересованы сразу несколько представителей Премьер-лиги. Подписать хавбека хотят «Эвертон», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери лично заинтересован в трансфере Себальоса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между полузащитником и «сливочными» истекает летом 2027 года.