Хёйбьерг может перейти в мадридский топ-клуб

Полузащитник сборной Дании и лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По информации источника, в подписании 28-летнего хавбека заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассматривают датчанина в качестве замены аргентинцу Родриго де Паулю, который близок к переходу в туринский «Ювентус». Если южноамериканец уйдет, «Атлетико» предпримет попытку подписать Хёйбьерга в январе.

Трансферная стоимость датчанина оценивается в 32 миллиона евро. Его трудовое соглашение со «шпорами» рассчитано до конца июня 2025 года.