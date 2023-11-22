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Хёйбьерг может перейти в мадридский топ-клуб

22 Ноября 2023 • 11:48 Комментировать

Полузащитник сборной Дании и лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По информации источника, в подписании 28-летнего хавбека заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассматривают датчанина в качестве замены аргентинцу Родриго де Паулю, который близок к переходу в туринский «Ювентус». Если южноамериканец уйдет, «Атлетико» предпримет попытку подписать Хёйбьерга в январе.

Трансферная стоимость датчанина оценивается в 32 миллиона евро. Его трудовое соглашение со «шпорами» рассчитано до конца июня 2025 года.

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