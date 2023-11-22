«Ювентус» надеется, что Влахович продлит контракт на фоне интереса «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»

Туринский «Ювентус» рассчитывает оставить в своих рядах на падающего Душана Влаховича, на которого претендуют два топ-клуба из Английской премьер-лиги. По информации от 90 min, футболист сборной Сербии интересен лондонскому «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

В то же время «Ювентус» надеется, что Влахович продлит свой контракт и тем самым отвергнет английские топ-клубы. Напомним, ещё летом «старая синьора» хотела избавиться от серба, но за пару месяцев всё изменилось.

В нынешнем сезоне Влахович провёл десять матчей в итальянской Серии А, где отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.