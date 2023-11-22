Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» надеется, что Влахович продлит контракт на фоне интереса «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»

22 Ноября 2023 • 11:34 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

Туринский «Ювентус» рассчитывает оставить в своих рядах на падающего Душана Влаховича, на которого претендуют два топ-клуба из Английской премьер-лиги. По информации от 90 min, футболист сборной Сербии интересен лондонскому «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

В то же время «Ювентус» надеется, что Влахович продлит свой контракт и тем самым отвергнет английские топ-клубы. Напомним, ещё летом «старая синьора» хотела избавиться от серба, но за пару месяцев всё изменилось.

В нынешнем сезоне Влахович провёл десять матчей в итальянской Серии А, где отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Душан Влахович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Ноября
11:34
«Ювентус» надеется, что Влахович продлит контракт на фоне интереса «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»
21 Ноября
16:35
Хаверц: «Сложно переходить из «Челси» в «Арсенал», нужны недели, чтобы завоевать доверие фанатов» 1
13:04
«Брентфорд» - «Арсенал»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:34
Невеш не покинет «Аль-Хиляль» в январе
19 Ноября
23:48
Артета хочет видеть Невеша в «Арсенале» 1
23:27
Де Кетеларе интересен двум грандам АПЛ 1
16:51
​Тренер Норвегии порадовал фанатов «Арсенала» информацией об Эдегоре
18 Ноября
14:56
«Арсенал» вряд ли сможет пригласить Дугласа Луиса в январе
14:40
Переговоры «Арсенала» с Уайтом по новому контракту продвигаются позитивно
11:06
«Астон Вилла» продаст Дугласа Луиса только за 120 миллионов евро
01:37
«Ювентус» запланировал аренду игрока «Арсенала» 1
16 Ноября
23:14
Футбольная ассоциация Англии обвинила Артету
15 Ноября
12:17
«Челси» и «Арсенал» готовы побороться за Москардо, но бразилец интересен еще двум топ-клубам
03:29
Жоржиньо рассказал, планирует ли вернуться в Серию А
14 Ноября
21:12
Федерико Вальверде: «Ничего не имею против «Арсенала», но я никогда не хотел играть в Англии»
18:42
Венгер дал совет Ремсдейлу 1
18:30
«Арсенал» хочет перехватить Невеша у «Ньюкасла»
16:07
​Ремсдейл признался, что общается с фанатами во время матчей
11:04
Отец Ремсдейла: «Аарон потерял свою улыбку»
12 Ноября
10:13
Артета: «В матче с «Бёрнли» Зинченко был великолепен»
04:09
«Арсенал» и «Ньюкасл» поспорят за звезду «Боруссии» Дортмунд в январе
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Ноября
12:47 · Англия. Премьер-лига
Рафа Мир заинтересовал клубы АПЛ и Серии А
11:54 · Англия. Премьер-лига
4 клуба АПЛ хотят купить полузащитника «Реала»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг может перейти в мадридский топ-клуб
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» надеется, что Влахович продлит контракт на фоне интереса «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»
11:14 · Англия. Премьер-лига
Ширер оценил шансы «Эвертона» сохранить место в АПЛ после снятия 10 очков
10:43 · Англия. Премьер-лига
Хави определился с главной целью на замену Гави
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Варану
03:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может заплатить 118 млн евро за 19-летнего португальца слухи
02:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не отпустит ло Чельсо в «Барселону»
01:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» также отказался от Чалоба
00:55 · Англия. Премьер-лига
С «Тоттенхэма» могут снять очки за трансфер Дефо в 2008 году
00:36 · Англия. Премьер-лига
​Райя не может играть против «Брентфорда» - в воротах «Арсенала» выйдет Ремсдейл
00:21 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва назвал одно из главных разочарований в своей карьере
21 Ноября
23:56 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва рассказал, в каком клубе хотел бы поиграть в будущем
23:39 · Англия. Премьер-лига
Варан хочет продолжить карьеру в Серии А слухи
Все новости
Рекомендуем