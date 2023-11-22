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Ширер оценил шансы «Эвертона» сохранить место в АПЛ после снятия 10 очков

22 Ноября 2023 • 11:14 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер оценил шансы «Эвертона» сохранить место в Премьер-лиге после снятия с клуба десяти баллов за нарушение финансового фэйр-плей.

«Даже после такого они должны выбраться. «Эвертон» в состоянии поправить свое положение. Думаю, они справятся с этим. Эта команда находилась бы вне зоны вылета, если бы не лишение очков. Уверен, что они сохранят место в АПЛ», - передает слова эксперта Mirror.

По итогам 12 туров «Эвертон» с четырьмя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. В ближайшем матче чемпионата Англии «ириски» встретятся с «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Алан Ширер
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