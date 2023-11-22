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Хави определился с главной целью на замену Гави

22 Ноября 2023 • 10:43 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес определил для себя игрока, который должен заменить полузащитника Гави, который из-за разрыва крестообразных связок колена с большой долей вероятности пропустит остаток сезона.

По информации от издания Sport, главной целью Хави на замену Гави является полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо. Тренеру «Барселоны» нравится спектр навыков, которым обладает аргентинец.

Ло Чельсо не является основным игроком «Тоттенхэма», поэтому его трансфер вполне реально оформить в январе. Ранее аргентинец выступал в чемпионате Испании в составе «Бетиса» и «Вильярреала».

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Евро-Футбол.Ру,
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