«Манчестер Юнайтед» принял решение по Варану

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан планирует сменить клубную прописку, рапортует The Sun.

Как стало известно источнику, руководство «красных дьяволов» готово расстаться с французом, но только по завершении нынешнего сезона. Тренерский штаб команды хочет сохранить Варана до лета, чтобы избежать возможных проблем с составом из-за травм. После завершения сезона манкунианцы будут готовы выслушать предложения по французу.

Ранее в прессе сообщалось, что в услугах Варана заинтересованы клубы из Италии и Саудовской Аравии. Контракт защитника с «МЮ» рассчитан до середины 2025 года.