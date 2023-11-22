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«Манчестер Юнайтед» принял решение по Варану

22 Ноября 2023 • 09:31 Комментировать

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан планирует сменить клубную прописку, рапортует The Sun.

Как стало известно источнику, руководство «красных дьяволов» готово расстаться с французом, но только по завершении нынешнего сезона. Тренерский штаб команды хочет сохранить Варана до лета, чтобы избежать возможных проблем с составом из-за травм. После завершения сезона манкунианцы будут готовы выслушать предложения по французу.

Ранее в прессе сообщалось, что в услугах Варана заинтересованы клубы из Италии и Саудовской Аравии. Контракт защитника с «МЮ» рассчитан до середины 2025 года.

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