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«Манчестер Юнайтед» может заплатить 118 млн евро за 19-летнего португальца слухи

22 Ноября 2023 • 03:19 Комментировать
Бенфика
...
Фамаликан
25.11 23:45

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» считаются основными претендентами на 19-летнего футболиста, успевшего дебютировать за сборную Португалии. «Бенфика» не заинтересована в продаже восходящей звезды, однако «Манчестер Юнайтед» всерьёз рассматривает возможность активации отступных, прописанных в контракте, – 103 млн фунтов стерлингов (около 118 млн евро). Как отмечает Record, английский гранд уверен в подписании хавбека. Сделка запланирована на следующее лето.

Жоау Невеш провёл 18 матчей за «Бенфику» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и одним ассистом.

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Бенфика Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Жоау Невеш ещё теги

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