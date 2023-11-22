Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» считаются основными претендентами на 19-летнего футболиста, успевшего дебютировать за сборную Португалии. «Бенфика» не заинтересована в продаже восходящей звезды, однако «Манчестер Юнайтед» всерьёз рассматривает возможность активации отступных, прописанных в контракте, – 103 млн фунтов стерлингов (около 118 млн евро). Как отмечает Record, английский гранд уверен в подписании хавбека. Сделка запланирована на следующее лето.

Жоау Невеш провёл 18 матчей за «Бенфику» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и одним ассистом.