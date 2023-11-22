«Тоттенхэм» не отпустит ло Чельсо в «Барселону»

Переход полузащитника «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо в «Барселону» считается маловероятным.

Аргентинец давно фигурирует в числе потенциальных новичков «сине-гранатовых», а после недавней травмы Гави в СМИ распространилась новая информация о возможном переходе 27-летнего игрока в каталонский клуб. Тем не менее, согласно сведениям Standard, «Тоттенхэм» не отпустит ло Чельсо в январе ни в «Барселону», ни в какой-либо другой клуб. «Шпоры» обеспокоены проблемами с травмами, поэтому не планируют расставаться даже с футболистами, не проходящими в основу.

Джовани ло Чельсо принял участие лишь в четырёх матчах «Тоттенхэма» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 14 млн евро.