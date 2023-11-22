«Тоттенхэм» рискует столкнуться с санкциями в виде снятия очков в турнирной таблице Премьер-лиги. На страницах The Times публикуются подробности расследования – «шпоры» якобы нарушили правила при трансфере форварда Джермейна Дефо в 2008 году. Установлено, что «центральной фигурой» в сделке был агент Митчелл Томас, у которого не было лицензии. Правила Футбольной ассоциации на тот момент запрещали участие в сделках нелицензированных агентов. Дело рассматривалось независимой арбитражной комиссией, но никаких действий предпринято не было. Теперь Футбольная ассоциация готова пересмотреть дело.
С «Тоттенхэма» могут снять очки за трансфер Дефо в 2008 году
|Тоттенхэм
|Астон Вилла
26.11 17:00
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