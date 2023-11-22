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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Райя не может играть против «Брентфорда» - в воротах «Арсенала» выйдет Ремсдейл

22 Ноября 2023 • 00:36 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

В субботу в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Брентфордом» и «Арсеналом». Место в воротах лондонской команды займёт Аарон Ремсдейл.  Дело в том, что Давид Райя не может играть против «Брентфорда» по правилам АПЛ – на этот факт обращает внимание портал Goal.

В летнее трансферное окно Райя перебрался из «Брентфорда» в «Арсенал» на правах аренды с обязательством выкупа. Пока выкуп реализован не будет, голкипер не сможет играть против «пчёл».

В 12 матчах сезона 2023/2024 Давид Райя пропустил девять голов. На текущий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брентфорд Аарон Ремсдейл Давид Райя ещё теги

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БРЕНТФОРД АРСЕНАЛ
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