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Бернарду Силва назвал одно из главных разочарований в своей карьере

22 Ноября 2023 • 00:21 Комментировать
Португалия
2:0
Исландия

Футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что недоволен своими достижениями в составе сборной Португалии.

29-летний полузащитник дебютировал за национальную команду своей страны в 2015 году. Летом 2016 года португальцы добились триумфа на чемпионате Европы без помощи Силвы – он пропустил турнир из-за травмы.

«Одно из главных разочарований моей карьеры – то, что мне не удалось помочь Португалии добиться чего-то большего на чемпионатах мира и Европы. Мы ставим задачу выиграть Евро-2024, на нашем поколении игроков лежит огромная ответственность», – рассказал в интервью CNN Portugal Бернарду Силва.

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