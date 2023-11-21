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Бернарду Силва рассказал, в каком клубе хотел бы поиграть в будущем

21 Ноября 2023 • 23:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва намерен однажды вернуться в чемпионат Португалии.

На протяжении долгого времени слухи связывали португальца с переходом в «ПСЖ» и «Барселону», однако в августе 29-летний игрок заключил с «горожанами» новый контракт, рассчитанный до 2026 года. Сам хавбек признался, что в будущем хотел бы сыграть за родную для себя «Бенфику».

«Я хочу вернуться в «Бенфику» в будущем. Это будет вполне осуществимо, если клуб захочет подписать меня, когда для этого настанет подходящее время», – сказал в интервью CNN Portugal лидер «Манчестер Сити».

Бернарду Силва находился в расположении «Бенфики» с 2002 по 2015 год, после чего был продан в «Монако».

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