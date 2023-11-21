Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заинтересован в переходе в один из итальянских клубов.

30-летний футболист потерял постоянное место в стартовом составе «красных дьяволов», в связи с чем его будущее в клубе остаётся под вопросом. По распространённым данным, уже в январе француза попробуют переманить к себе клубы из Саудовской Аравии, однако самого игрока больше привлекает вариант с Серией А, докладывает Football Italia. Варану нравится итальянский чемпионат – он готов попробовать в нём свои силы, даже если представители Саудовской Аравии предложат гораздо более выгодные условия.

Интерес к Рафаэлю Варану приписывался «Роме», «Интеру» и «Ювентусу». Портал Transfermarkt оценивает центрбека в 35 млн евро.