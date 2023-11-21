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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» может купить топ-игрока за 50 млн евро

21 Ноября 2023 • 23:32 Комментировать (1)

В обозримом будущем Луис Диас может сменить «Ливерпуль» на «Барселону». Гранд Премьер-лиги Англии уже подыскивает замену для колумбийца. Как сообщает TodoFichajes, мерсисайдцы могут подписать Федерико Кьезу из «Ювентуса».

Отмечается, что 26-летний Кьеза не хочет продлевать контракт с «Ювентусом», если ему не поднимут зарплату до уровня Душана Влаховича. Учитывая ситуацию, туринскому клубу может быть разумно продать Кьезу ближайшим летом, чтобы не потерять посреди 2025 года бесплатно.

Стоимость трансфера Федерико Кьезы из «Ювентуса» в «Ливерпуль» может составить 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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One Live
22 Ноября 2023 в 13:54
Продадут Кьезу и потенциал в атаке и креатива станет намного меньше у Юве!
Да и Кьезе в АПЛ делать нечего, с учетом количества дней проведенных в лазарете!
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