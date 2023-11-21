​«Ливерпуль» может купить топ-игрока за 50 млн евро

В обозримом будущем Луис Диас может сменить «Ливерпуль» на «Барселону». Гранд Премьер-лиги Англии уже подыскивает замену для колумбийца. Как сообщает TodoFichajes, мерсисайдцы могут подписать Федерико Кьезу из «Ювентуса».

Отмечается, что 26-летний Кьеза не хочет продлевать контракт с «Ювентусом», если ему не поднимут зарплату до уровня Душана Влаховича. Учитывая ситуацию, туринскому клубу может быть разумно продать Кьезу ближайшим летом, чтобы не потерять посреди 2025 года бесплатно.

Стоимость трансфера Федерико Кьезы из «Ювентуса» в «Ливерпуль» может составить 50 миллионов евро.