Игроки «Манчестер Юнайтед» считают тренировки тен Хага одной из причин неудачных результатов

Методы Эрика тен Хага не нравятся некоторым игрокам «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» с самого начала кампании страдают от проблем с частыми травмами, а результаты также оставляют желать лучшего – шестое место в АПЛ и последняя строчка в группе Лиги чемпионов. Как сообщает журналист Джейми Джексон, некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что во время предсезонной подготовки тен Хаг слишком нагрузил команду изнурительными тренировками, что и стало одной из главных причин неудачных выступлений.

26 ноября «Юнайтед» сыграет на выезде против «Эвертона», а тремя днями позднее отправится в гости к «Галатасараю».