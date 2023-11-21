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Игроки «Манчестер Юнайтед» считают тренировки тен Хага одной из причин неудачных результатов слухи

21 Ноября 2023 • 23:16 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Методы Эрика тен Хага не нравятся некоторым игрокам «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» с самого начала кампании страдают от проблем с частыми травмами, а результаты также оставляют желать лучшего – шестое место в АПЛ и последняя строчка в группе Лиги чемпионов. Как сообщает журналист Джейми Джексон, некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что во время предсезонной подготовки тен Хаг слишком нагрузил команду изнурительными тренировками, что и стало одной из главных причин неудачных выступлений.

26 ноября «Юнайтед» сыграет на выезде против «Эвертона», а тремя днями позднее отправится в гости к «Галатасараю».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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