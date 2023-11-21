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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бремер: «Я сосредоточен на «Ювентусе», но однажды хотел бы поиграть в АПЛ»

21 Ноября 2023 • 22:47 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер признался, что в будущем намерен попробовать силы в Английской премьер-лиге.

Бразилец представляет цвета «старой синьоры» с лета прошлого года. По достоверной информации, в скором времени 26-летний игрок заключит с туринским клубом новый долгосрочный контракт.

«Мне нравятся Ла Лига и АПЛ, но английский чемпионат особенно интересен, я часто смотрю матчи. На данный момент я полностью сосредоточен на «Ювентусе» и завоевании трофеев с клубом, но однажды хотел бы попробовать силы в Англии. Впрочем, я уже выступаю за один из сильнейших клубов мира», – высказался в интервью The Telegraph Бремер.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер

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