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Тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного ветерана «Баварии»

21 Ноября 2023 • 22:28 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер мог продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Будущее 34-летнего игрока всё чаще подвергается сомнениям, поскольку он больше не является незаменимой фигурой в составе мюнхенцев. По информации журналиста Кристиана Фальке, в начале текущего года интерес к Мюллеру проявлял «Манчестер Юнайтед». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг считал, что опыт немецкого форварда принесёт большую пользу его команде, однако сам футболист интересе к сделке не проявил.

Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» истекает по окончании нынешнего сезона. В клубе рассчитывают продлить договор в скором времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Мюллер Эрик тен Хаг ещё теги

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