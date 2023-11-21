Тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного ветерана «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер мог продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Будущее 34-летнего игрока всё чаще подвергается сомнениям, поскольку он больше не является незаменимой фигурой в составе мюнхенцев. По информации журналиста Кристиана Фальке, в начале текущего года интерес к Мюллеру проявлял «Манчестер Юнайтед». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг считал, что опыт немецкого форварда принесёт большую пользу его команде, однако сам футболист интересе к сделке не проявил.

Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» истекает по окончании нынешнего сезона. В клубе рассчитывают продлить договор в скором времени.