Центральный защитник «Реал Сосьедада» Рубен Ле Норман может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как сообщает Todo Fichajes, «Манчестер Юнайтед» опережает своих конкурентов в борьбе за 27-летнего футболиста сборной Испании. При этом источник отмечает, что в трудовом соглашении Ле Нормана с «Реал Сосьедадом» прописана сумма отступных, которая составляет 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Реал».

В нынешнем сезоне Ле Норман провел 16 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.