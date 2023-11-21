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«Ювентус» продолжает переговоры по Санчо слухи

21 Ноября 2023 • 21:51 Комментировать

Вингер Джедон Санчо может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Ювентус». Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, туринский клуб продолжает переговоры с «красными дьяволами» по поводу аренды Санчо.

Отмечается, что «старая синьора» готова взять на себя часть зарплаты Санчо. Контакты между клубами идут, хотя приоритетом «Манчестер Юнайтед» является не аренда, а продажа футболиста.

Стоит сказать, что в сентябре Джедон Санчо был отстранён от работы с «Манчестер Юнайтед» на фоне конфликта с Эриком тен Хагом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Санчо в 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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